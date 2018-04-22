Vali Yılmaz Şimşek gençlerle sohbet etti

Haftanın farklı günlerinde il genelinde bulunan okul, öğrenci yurdu ve pansiyonları ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in bu seferki durağı Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonunu oldu. Vali Yılmaz Şimşek'in pansiyonda kalan öğrencilere yaptığı sürpriz ziyarete Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'da katıldı. Ziyarette yemekhane, yatakhane ve sosyal aktivite salonunda incelemelerde bulunan Vali Şimşek, pansiyonun kapasitesi, fiziki durumu ve öğrencilerin eğitimleri hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'dan bilgi aldı. Gerçekleştirdiği ziyaret esnasında etüt salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Şimşek, öğrencilerin geleceğe dair plan ve hedefleri hakkında onlarla bir süre sohbet ederek; öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını dinledi.

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