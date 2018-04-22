Ziraat Mühendisleri baloda biraraya geldi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Mersin Şubesi'nin Tarımsal Öğretimin 172. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği 'Başak Balosu'nda, Ziraat Mühendisleri unutulmaz bir gece yaşadı. ZMO Mersin Şube Başkanı Mustafa Kemal Karaoğlu, Divan Oteli'nde düzenlenen gecede tarıma yön vermenin sadece öğretimle değil eğitimlerle de olması gerektiğini belirtti.

TARIMA YÖN VERENLER

Başkan Karaoğlu, Ziraat mühendislerinin tarıma yön veren kişiler olarak hem eğitmen hem de öğretmen olduklarını söyledi. Tarsuslu şarkıcı Ali Taşoğlu'nun şarkılarıyla renklenen buluşmada mühendisler yoğun geçen bir dönemin yorgunluğunu atmaya çalıştı. Gece ilerleyen saatlere kadar sürdü.