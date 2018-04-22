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baloda biraraya geldi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Ziraat Mühendisleri baloda biraraya geldi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Şubesi'nin Tarımsal Öğretimin 172. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği 'Başak Balosu'nda, unutulmaz bir gece yaşadı. ZMO Mersin Şube Başkanı Karaoğlu, 'nde düzenlenen gecede tarıma yön vermenin sadece öğretimle değil eğitimlerle de olması gerektiğini belirtti.

TARIMA YÖN VERENLER
Başkan Karaoğlu, Ziraat mühendislerinin tarıma yön veren kişiler olarak hem eğitmen hem de öğretmen olduklarını söyledi. Tarsuslu şarkıcı Ali Taşoğlu'nun şarkılarıyla renklenen buluşmada mühendisler yoğun geçen bir dönemin yorgunluğunu atmaya çalıştı. Gece ilerleyen saatlere kadar sürdü.

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Ziraat Mühendisleri baloda biraraya geldi
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