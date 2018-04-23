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22 eserden oluşan “” resim sergisi açıldı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
22 eserden oluşan “String Art” resim sergisi açıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Habiba Hüseynova'nın "" sergisi Büyük Kütüphane Fuayesinde gerçekleştirildi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. ile Doç. Dr. 'un da hazır bulunduğu sergide, 22 eser yer aldı. Yapımında sulu boya, yağlı boya, akrilik boyalar, çiviahşap, strafortoplu iğne kullanıldığı serginin açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu tarafından yapıldı. Hüseynova; "String Art, çok sayıda ipin biraraya gelmesiyle bütün bir şekilde var olan resmin elde edilmesidir. Birçok ülkede ilkokullarda çocukların eğitimi, el becerisinin ve zeka seviyesinin geliştirilmesi için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır" dedi.
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22 eserden oluşan “String Art” resim sergisi açıldı
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