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’e yeni telefon

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Ayşe Cingöz’e yeni telefon
'da tekerlekli sandalyesiyle evine giderken cep telefonu çalınan 'Cam Kemik' hastası engelli 'e Sarıçam Belediyesi sahip çıktı. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Cingöz'e yeni bir telefon hediye ederek, "Umuyor ve diliyorum ki, bir daha böyle tatsız olay yaşanmaz. Bu bir insanlık ayıbıdır. Duyunca duyarsız kalamazdık" dedi.

ÇOK KORKTUM
Başkan Uludağ tarafından makamında kabul edilen ve emekli polis kızı olan Ayşe Cingöz, yaşadığı olayın şokuyla artık dışarı tek başına çıkmaya cesaret edemez hale geldiğini ve çok üzgün olduğunu söyledi. Cingöz, "Çok korktum. Telefonum benim için çok önemliydi. Çünkü dışarıya çıktığımda kısa aralıkla ailemle görüşüyor ve irtibat sağlıyorum Başkanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sarıçam Belediye Başkanı ise, olayı duydukları andan itibaren çok üzüldüklerini kaydedip, telafisi için aileyle irtibata geçtiklerini, Ayşe Cingöz'ün bu mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi. Uludağ, "Bu olaya duyarsız kalamazdık. Yeni bir cep telefonu alarak kızımıza hediye ettik" şeklinde konuştu.
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Ayşe Cingöz’e yeni telefon
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