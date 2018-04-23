Ayşe Cingöz’e yeni telefon

Adana
'da
tekerlekli sandalyesiyle
evine giderken
cep telefonu çalınan
'Cam Kemik'
hastası engelli Ayşe Cingöz
'e
Sarıçam Belediyesi
sahip çıktı. Belediye
Başkanı Bilal
Uludağ, Cingöz'e
yeni bir telefon hediye
ederek, "Umuyor
ve diliyorum ki, bir
daha böyle tatsız
olay yaşanmaz. Bu
bir insanlık ayıbıdır.
Duyunca duyarsız
kalamazdık" dedi. ÇOK KORKTUM
Başkan Uludağ tarafından makamında kabul edilen ve emekli polis kızı olan Ayşe Cingöz, yaşadığı olayın şokuyla artık dışarı tek başına çıkmaya cesaret edemez hale geldiğini ve çok üzgün olduğunu söyledi. Cingöz, "Çok korktum. Telefonum benim için çok önemliydi. Çünkü dışarıya çıktığımda kısa aralıkla ailemle görüşüyor ve irtibat sağlıyorum Başkanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ
ise, olayı duydukları andan itibaren çok üzüldüklerini kaydedip, telafisi için aileyle irtibata geçtiklerini, Ayşe Cingöz'ün bu mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi. Uludağ, "Bu olaya duyarsız kalamazdık. Yeni bir cep telefonu alarak kızımıza hediye ettik" şeklinde konuştu.