Mersin’de kaçakçılara operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri sigara kaçakçılarına yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Çankaya Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan operasyonda, 148 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı saat ele geçirirken, H.Ö isimli şahıs gözaltına alındı.Ayrıca, Silifke Caddesi'nde bulunan bir iş yeri ile bir ikamette de çalışma yapan ekipler, 9 adet cep telefonu, 8 bin 759 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda, A.Ç., C.N., E.U. ve S.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.