TSYD, sporda birlik gecesi’nde buluşuyor

Türkiye
Spor Yazarları Derneği(TSYD
) Adana Şubesi
tarafından ilki düzenlenecek olan 'Sporda Birlik Gecesi' yarın derneğin Merkez Park
içerisindeki tesislerinde gerçekleşecek. Gecede Adana
ve bölge sporuna geçmişte ve bugün katkı koyanlar, TSYD Adana Şubesi'nin merhum üyeleriyle spor gazetecileri ödüllendirilecek. Yine bu gecede derneğe üyelikleri kabul edilen 7 isme de rozetleri takılacak. TSYD
Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Sporda Birlik Gecesi'nin ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirterek, "Yönetim kurulumuz ve jürinin spora yönelik çalışmalarıyla ödüle değer gördüğü 46 isme plaketlerini gecede sunacağız. TSYD Adana Şubesi olarak geceyi düzenlememizdeki amaç iç içe olduğumuz spor camiasıyla kucaklaşmak, birlik ve beraberlik örneği sergilemektir" dedi.