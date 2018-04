Türkiye’nin süper çocukları

BUGÜN NELER OLDU

Yurdun dört bir yanında çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı sararken, kimi spordaki, kimi sanattaki başarılarıyla dünyada adından söz ettiren çocuklar, Türkiye 'nin geleceği için umut veriyor. Kemandan gitara birçok alandaki başarılarıyla çeşitli platformlarda Türk bayrağını dalgalandıran çocuklar, kendilerine adanan 23 Nisan'ı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.O çocuklardan biri olan ve henüz 12 yaşındayken İtalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Enrico Mercatali Klasik Gitar Yarışması 'nda birinci olarak adından söz ettiren 14 yaşındaki gitarist Aylin Çelik ile Isabelle Özdemir 'in öğrencisi olarak konservatuvar eğitimi alan 12 yaşındaki kemanist İdil Olğar oldu. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın tam zamanlı öğrencisi olan ve gitar çalışmalarına Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Özkanoğlu ile devam eden Aylin Çelik, Romanya'da düzenlenen 21. Uluslararası Eduard Pamfil Klasik Gitar Yarışması'nda birinci, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Pleven Gitar Yarışma-sı'nda da ikinci olarak başarılarını tescilledi. Çelik, geçen yıl düzenlenen 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde aldığı "Prof. Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" ile yoluna devam ederken, yurt genelindeki konserlerde solist olarak sahne alarak bu alandaki tecrübesini de geliştiriyor. Çelik, gitara ilk olarak 6 yaşındayken babasının önerisiyle başladığını söyledi. Çelik, Tokat 'ta yaşayan ailesinin, hayallerine destek olmak için Mersin'e taşındığını belirterek, "Başarı için emek vermek, bütün hayatını buna göre düzenlemek ve planlamak gerekiyor. Öyle yaptığınızda zaten başarı geliyor" dedi. Çelik, en büyük hayallerinden birinin dünyanın en prestijli solo gitar yarışmalarından "Guitar Foundation of America"da derece almak olduğunu anlattı.Mersin'de Isabelle Özdemir'in öğrencisi olarak konservatuvar eğitimi alan 12 yaşındaki İdil Olğar da henüz 6 yaşında başladığı kemana, büyük bir aşkla sarılmaya devam ediyor. İlk solo konserini 2 yıl önce Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası eşliğinde veren Olğar, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği Ulusal Genç Yetenekler Yarışma-sı'nda da solist olarak sahne almaya hak kazandı.Olğar, geçen yıl Slovakya'nın Dolny Kubin şehrinde düzenlenen Talents for Europe Keman Yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine toplarken, Çekya'nın Prag şehrinde düzenlenen "PhDr Josef Micka Uluslararası Keman Yarışmasında" da ikinci oldu. Bu yarışmada "PhDr Josef Micka" adına düzenlen özel ödüle layık görülen genç kız, büyük alkış aldı. Olğar, yurtdışında eğitim almak istediğini söyledi.