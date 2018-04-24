125 kilo olan Ayşe: Hedefim 70 kiloya düşmek

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Parti Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu'nun 18 yaşındaki lise öğrencisi kızı Ayşe Aleyna Septioğlu
, kilolarından kurtulamayınca Mersin'in Tarsus ilçesinde tüp mide ameliyatı oldu. 125 kilo olan Ayşe Aleyna Septioğlu'nun ameliyatını, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük ve ekibi tarafından yapıldı. Genç kızın midesinin yüzde 85'i başarılı ameliyatla alındı. Ayşe Aleyna Septioğlu, daha önce de kuzeninin tüp mide ameliyatı olduğunu belirterek, "Kuzenim, yine doktorumuz Erdal beyin yaptığı ameliyatla kilo verdi. Onun kilo değişimindeki başarıyı görünce, ben de bu ameliyatı olmaya karar verdim" dedi.