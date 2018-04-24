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Akdeniz Belediyesi’nden alkışlanacak hareket

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Akdeniz Belediyesi’nden alkışlanacak hareket
MERSİN'İN Akdeniz İlçe Belediyesi bakıma muhtaç yaşlı, hasta ve kimsesiz vatandaşlar için başlattığı, "Evde Bakım, Sağlık ve Temizlik Hizmeti"nde tespit edilen aile sayısıNI 425'e çıkarken, periyodik olarak ulaşılan ev sayısı da 800'ü geçti. Belediye görevlileri ayrıca yaşlılık, dulluk veya engelli maaşı bağlanması için gereken takip işlemlerini de yerine getiriyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile iletişime de geçen ekipler, gıda temini için ihtiyaç sahibi vatandaşların kayıtlarının yapılmasını da sağlıyor. 'de, ilk kez Akdeniz Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında sunulan hizmetleri değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "İnsan odaklı hizmet ilkesini merkezine alan yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.
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Akdeniz Belediyesi’nden alkışlanacak hareket
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