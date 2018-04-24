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Anamurlu öğrenciler Moskova’da finalist oldu

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Anamurlu öğrenciler Moskova’da finalist oldu
'İN Anamur ilçesindeki Anamur Sınav Okulu'nda öğrenim gören 4 öğrenci, İngilizce, matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında her yıl düzenlenen 'URFODU XIV.' uluslararası bilgi temelleri yarışmasına katıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmaya katılan öğrencileri hakkında konuşan Kurum Müdürü Muhammet Gümüş, "Matematik final yarışmasında 5. sınıf öğrencileri Elif Perihan Kaya, Irmak Kadıoğulları ve Melih Berkiten ile 6. sınıf öğrencisi Oğuz Efe Kocabıyık finalist belgelerini alarak bizleri gururlandırdı" dedi.
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Anamurlu öğrenciler Moskova’da finalist oldu
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