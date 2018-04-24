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Firariler yol kontrolü sırasında yakalandı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Firariler yol kontrolü sırasında yakalandı
firarisi 2 kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı. Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, Tekir Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. 31 YB 751 plakalı otomobilde, 12 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi Erhan Ş. (18) ile 12 yıl hapis cezası bulunan Tunahan K. (17) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ankara Sincan Çocuk Cezaevi firarileri, Yörükselim Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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Firariler yol kontrolü sırasında yakalandı
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