Kırıkhan’ın şampiyonları Karate Türkiye Şampiyonasından beş birincilik, üç üçüncülük alan Kırıkhan Belediye Spor Kulübü sporcuları Kaymakam Mustafa Erkayıran ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz tarafından ödüllendirildi

Giriş Tarihi: 24.4.2018