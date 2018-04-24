Kırıkhan’ın şampiyonları

Antalya
'da düzenlenen Budo Kaido Kyokushin Ashihara Karate Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinden derece ile dönen Kırıkhan Belediye Spor Kulübü sporcuları ödüllendirildi. 'Çocuklarımızı ve gençlerimizi kahve köşelerinden kurtaracağız' sloganıyla yola çıkan Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz seçmelerinde birinci olan 5 sporcuya tam altın, üçüncü olan 3 sporcuya ise çeyrek altın verdi. ÜST ÜSTE DERECELER
Kırıkhan Belediyesi Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesisleri Karate Salonunda yapılan ödül törenine SYDV Müdürü Abdullah Karaman, Belediye Spor Koordinatörü Sinan Ekiz, Milli Takımlar Antrenörü Ali Çeltik, Belediye İdare Amiri Mehmet Demir, Belediye Özel kalem Müdürü Osman Sarp katıldı. Antalya'dan Ömer Faruk Tatar, Ali Tatar, Bedirhan Ülger, Hüsnü Nabhan ve Anna Çelik birinci, Ahmet Gündüz, Muhammet Mustafa Ülger ile Gizem Darıcı ise üçüncü oldu. İKİ BİNİN ÜZERİNDE SPORCU
Kaymakamı Mustafa Erkayıran, başarının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Sporcularımızı kutluyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Onları ödüllendirmek bizim görevimiz. Durmak yok, daha çok çalışarak önümüzdeki şampiyonalarda daha çok madalyalar, ödüller alacağız" dedi. Başkan Ayhan Yavuz ise, "11 dalında iki binin üzerinde sporcumuz var. Verdikleri desteklerden dolayı kaymakamımıza teşekkür borçluyuz" diye konuştu.