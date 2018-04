Pişkin hırsızdan, el kol hareketi

BUGÜN NELER OLDU

bilgisayar malzemeleri satılan işyerine girip 7 bin lira değerindeki 4 dizüstü bilgisayar çalan Nuri C. kendisini gören kişiye el kol hareketi yapıp gitmesini söyledi. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olaydan sonra harekete geçen polis, Nuri C.'yi yakalarken, bir kişiyi ise arıyor.Olay Merkez Seyhan ilçesindeki bilgisayar malzemeleri satışı yapılan işyerinde yaşandı. Nuri C. ve kimliği belirsiz diğer soyguncu, giriş kapısının yan tarafındaki bölmeyi kırıp iş yerine girdi. Bulduğu anahtarla, dolabı açan Nuri C.'yi yoldan geçen bir kişi fark etti. Kendisine bakan bu kişiyi fark eden Nuri C. el kol hareketi yaparak, gitmesini anlatmaya çalıştı. Korkan bu kişinin uzaklaşmasının ardından, Nuri C. 7 bin lira değerindeki 4 dizüstü bilgisayarı alarak arkadaşıyla kaçtı. Polis Nuri C.'yi yakalarken diğer hırsızı arıyor.