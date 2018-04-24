Şimşek için kritik süreç

Spor Toto 1. Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen Adana
Demirspor son 180 dakikaya stresle giriyor. Teknik direktör Mustafa Uğur, yaşanan sıkıntılar arasında son sözünü söyledi, "Biz bu takımı ligde bırakmak için üzerimize düşen ne varsa zaten yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız" dedi. KADER MAÇI ALTINORDU
Uğur, takım olarak inanılmaz derecede üzgün olduklarını belirtti. İstedikleri sonucu elde edemediklerini kaydeden Uğur, "Erzurum karşısında galip gelseydik işin yüzde 99'unu bitirmiş olacaktık. Sonuçta mağlubiyet var ortada bunun izah tarafı da yok. Adana Demirspor adına kritik süreç başlıyor. Altınordu müsabakası artık büyük önem taşıyor" dedi. Karate Türkiye Şampiyonasından beş birincilik, üç üçüncülük alan Kırıkhan Belediye Spor Kulübü sporcuları Kaymakam Mustafa Erkayıran ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz tarafından ödüllendirildi AVANTAJI DEĞERLENDİRMELİYİZ
Teknik adam Mustafa Uğur, takımın ligde kalma ihtimali üzerine de bir açıklama yaparak, diğer takımlardan daha avantajlı olduklarını belirtti. Uğur, "Oynanmamış iki müsabaka var. Diğer takımlardan 2 puan öndeyiz. Sonuçta bir galibiyet alarak belki birçok şeyin önüne geçmiş olacağız. Ancak oynanmamış müsabakalara da puan yazmak yanlış. Biz bu takımı ligde bırakacağız" dedi.