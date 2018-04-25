Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 152 sporcu korta çıkıyor

152 sporcu korta çıkıyor

Giriş Tarihi: 25.4.2018
152 sporcu korta çıkıyor
'nın tek uluslararası tenis turnuvası olan ve bu yıl 18'incisi düzenlenen Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'na 14 ülkeden 152 sporcu katıldı. Adana Tenis, Dağ ve Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Tenis Federasyonu Başkan Vekili Ayhan Akgül de, ATDSK'nın Türk Tenis Tarihi'ne adını altın harflerle yazdıran bir kulüp olduğunu vurguladı. Çukurova Belediye Başkanı , Adana'nın spor kenti olduğunu belirtti. Turnuva 29 Nisan'a kadar sürecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
152 sporcu korta çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN