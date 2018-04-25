152 sporcu korta çıkıyor

Adana
'nın
tek uluslararası tenis turnuvası olan ve bu yıl 18'incisi düzenlenen Çukurova Belediyesi
Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'na 14 ülkeden 152 sporcu katıldı. Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları
Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Tenis Federasyonu Başkan Vekili Ayhan Akgül de, ATDSK'nın Türk Tenis Tarihi'ne adını altın harflerle yazdıran bir kulüp olduğunu vurguladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin
, Adana'nın spor kenti olduğunu belirtti. Turnuva 29 Nisan'a kadar sürecek.