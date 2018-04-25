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Destek başladı

’u kurtaralım’ kampanyası alevlenmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Altınordu maçı galibiyet primini 500 bin lira olarak açıkladı. İlçe belediyeleri ise hareket geçti

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Destek başladı
1. Lig'de var olma savaşı veren 'a destek gelmeye başladı. Bu hafta sonu sahasında Altınordu ile kader maçına çıkacak olan mavi-lacivertli ekibe ilk destek Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Başkan Altınordu galibiyet primini 500 bin lira olarak açıklarken ilçe belediyeleri ve iş adamları da takıma destek olmak harekete geçeceği öğrenildi.

SON İKİ MAÇA DİKKAT
Zorlu maçı hazırlıklarını aralıksız sürdüren mavi-lacivertli ekipte kulübe sahip çıkılması teknik heyet ve futbolcuların yüzünü güldürdü. Teknik adam Mustafa Uğur, oyuncularıyla yaptığı toplantıda zorlu bir 180 dakikanın kedilerini beklediğini ifade ederek, "Tüm dikkatimizi son iki maça vermek zorundayız" dedi.

YALNIZ BIRAKMASINLAR
Altınordu'nun zirve mücadelesi yapan güçlü bir rakip olduğunun altını çizen teknik adam Uğur, "Adanalıların takımlarına sahip çıkacağına inanıyoruz. Önce Altınordu ardından Ankaragücü ile karşı karşıya geleceğiz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Birlik ve beraberlik olduğu sürece bizi kimse yıkamaz" dedi.
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