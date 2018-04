GAÜN'den bağımlılıkla mücadele konferansı

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Tütünle Mücadele Komisyonu ile Genç Yeşilay Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta Prof. Dr. Dağlı, "Tütün 20. yüzyılda 100 milyon kişiyi öldürmüş. 20. yüzyılda hiçbir doğal affet, dünya savaşları, hastalıklar, soykırımlar ve salgınlar toplam bu kadar kişiyi öldürmedi" dedi. Prof. Dr. Dağlı, "21. yüzyılda 1 milyar kişi tütünden dolayı ölecek. Dünya nüfusunun 6'da 1'i kadar. Tütün yasal bir ürün ve her köşe başında satılıyor. Evlerde içiliyor. Nikotin bulunduran her ürün hastalık yapıcıdır. Hastalık yurttaşın kabahati değildir, tedavisi de bireysel sorumluluğu değil, devletin yükümlülüğüdür. Tütünün buharlaştırılma sıcaklığı nikotinin bağımlılık yaptığı gerçeğini değiştirmez. Yeni ürünler de bağımlılık hastalığı yapar. Nargile ve sigara kullanıcıları her geçen gün artıyor. Dünyada 6 büyük sigara firması var bir yılda karları 62 milyar dolar. 28 dünya ülkesinden daha büyükler. 2018 yılında sigaradan dolayı 6,4 milyon kişi ölecek. Öldürdükleri her adamdan ortalama 10 bin dolar para kazanıyorlar" diye konuştu.

Konferans sonunda GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp tarafından Prof. Dr. Elif Dağlı'ya günün anısına hediye takdim edildi.