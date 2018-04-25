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’de operasyonu

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Mersin’de sahte içki operasyonu
'de polis ekiplerinin 2 adrese düzenlediği operasyonlarda ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, İ.A ve M.Ç'nin merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde sahte içki imalathanesi olarak kullandıkları ikamette arama yaptı. Aramada 96 şişe , 60 litre bidonlanmış sahte rakı, 70 boş içki şişesi, 82 içki kapağı, anason maddesi ve huni ele geçirildi. Öte yandan, ekiplerin M.K'nin merkez Mezitli ilçesi Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekel bayinde ve ikametinde yaptığı aramada da 96 şişe sahte rakı, 16 şişe sahte viski, 60 litre bidonlarda sahte rakı yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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Mersin’de sahte içki operasyonu
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