SODES’le işsizlere iş bulunuyor

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"Bitkiler ve İş Makineleri
ile Yepyeni Hayatlar" projesi, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES
) katkılarıyla Altınözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın koordinatörlüğünde, Altınözü Belediyesi ile hayata geçirildi. Proje kapsamında, ilçenin kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve işsiz sayısının azaltılmasına katkı sağlamak amacı ile 12 işsiz gence İş Makinesi Operatörlüğü eğitimi verildi. Kaymakam Bülent Uygur, "Proje, Altınözü ilçemiz için önemli bir kaynak aktarımıdır. Yaptığımız projelerle, Altınözü'nde istihdamı artırarak ilçemize katkıda sağlamaya devam ediyoruz" dedi.