Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > SODES’le işsizlere iş bulunuyor

’le işsizlere iş bulunuyor

Giriş Tarihi: 25.4.2018
SODES’le işsizlere iş bulunuyor
'da "Bitkiler ve ile Yepyeni Hayatlar" projesi, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı () katkılarıyla Altınözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın koordinatörlüğünde, Altınözü Belediyesi ile hayata geçirildi. Proje kapsamında, ilçenin kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve işsiz sayısının azaltılmasına katkı sağlamak amacı ile 12 işsiz gence İş Makinesi Operatörlüğü eğitimi verildi. Kaymakam Bülent Uygur, "Proje, Altınözü ilçemiz için önemli bir kaynak aktarımıdır. Yaptığımız projelerle, Altınözü'nde istihdamı artırarak ilçemize katkıda sağlamaya devam ediyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SODES’le işsizlere iş bulunuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN