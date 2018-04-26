Melih ABİ: Ücretsiz otobüs saatlerine yeni bir düzenleme getirilmeli

Emekli ve yaşlılarımıza karşı saygılı olmalıyız.

İleride bizim de yaşlanacağımızı düşünmeliyiz.

Belediye otobüslerine ücretsiz biniyorlar.

Bunda bir sıkıntı yok.

Çalışan bir bayan okurumuz;

"Yaşlılarımıza saygıda kusur etmeyelim ama yaşlılarımızda bizleri düşünsün.

İşime toplu taşıma aracıyla giden biriyim.

Sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk var.

Yaşlılarımızın ücretsiz binme saatleri ayarlanırsa bizim için iyi olacak.

Bazı yaşlılarımız ücretsiz diye neredeyse Adana'yı turluyorlar."

***

Gürültü kirliliği yapanlara eğitim verilsin



Gece yarısı gürültü çıkararak milleti uykusundan uyandıranlara ifrit oluyorum.

Korna çalanlar, lastik öttürenler.

Malmısınız siz!

Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda lastik öttüren geri zekalı.

O saatte bebeklerin hastaların uyuduğunu düşünmeyecek kadar salak mısın?

Bir yandan egzoz sesi, diğer yandan lastik sesi.

Ne bebeğe ne de hastaya saygıları var.

Beynin mi yok senin?