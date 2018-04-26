Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Melih ABİ: Ücretsiz otobüs saatlerine yeni bir düzenleme getirilmeli

Melih ABİ: Ücretsiz saatlerine yeni bir düzenleme getirilmeli

Giriş Tarihi: 26.4.2018

Emekli ve yaşlılarımıza karşı saygılı olmalıyız.
İleride bizim de yaşlanacağımızı düşünmeliyiz.
Belediye lerine ücretsiz biniyorlar.
Bunda bir sıkıntı yok.
Çalışan bir bayan okurumuz;
"Yaşlılarımıza saygıda kusur etmeyelim ama yaşlılarımızda bizleri düşünsün.
İşime toplu taşıma aracıyla giden biriyim.
Sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk var.
Yaşlılarımızın ücretsiz binme saatleri ayarlanırsa bizim için iyi olacak.
Bazı yaşlılarımız ücretsiz diye neredeyse Adana'yı turluyorlar."

***

Gürültü kirliliği yapanlara eğitim verilsin

Gece yarısı gürültü çıkararak milleti uykusundan uyandıranlara ifrit oluyorum.
Korna çalanlar, lastik öttürenler.
Malmısınız siz!
Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda lastik öttüren geri zekalı.
O saatte bebeklerin hastaların uyuduğunu düşünmeyecek kadar salak mısın?
Bir yandan egzoz sesi, diğer yandan lastik sesi.
Ne bebeğe ne de hastaya saygıları var.
Beynin mi yok senin?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih ABİ: Ücretsiz otobüs saatlerine yeni bir düzenleme getirilmeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN