Ressam Yıldız, 15. kişisel sergisini Gaziantep’te açtı

Ankaralı Ressam Derya Yıldız, Gaziantep
'te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde "Turkuaz" temalı 15. kişisel resim sergisini açtı. Sergi açılışına, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Hüseyin Yıldırım, sanatçılar Şaban Pala ve Adil Ocak ile sanatseverler katıldı Resim yapmayı bir aşk biçimi olarak tanımlayan Yıldız, "Resim çizmeye, yollara tebeşir ile çocukken başladım. O süreçten itibaren resim ile iç içeyim. Serginin adı turkuaz, çünkü turkuaz beni en çok çeken renklerin başında geliyor. Türk mavisi olduğundan ve bize ait bir renk, bize ait çinilerden dolayı benim rengim. Bana sorsalar ne renksin diye 'turkuazım' derim" dedi.