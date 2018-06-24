500 bin liralık lüks otomobili taksiye çevirdi

Mersin
'de
yaşayan ve 25 yıldır taksi şoförlüğü yapan Sencer Alkan, son model lüks bir otomobili taksiye çevirdi. Piyasa değeri 500 bin liranın üzerinde olan taksiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yaşanan düşüş, birçok taksiciyi memnun etti. Bu indirimden yararlanan Mersinli taksici Sencer Alkan da son model bir otomobili taksi yaptı. Piyasa değeri 500 bin liranın üzerinde olan taksiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, taksiyi görenler dönüp bir daha bakıyor. Sencer Alkan, taksicilik işinin aileden gelen bir iş olduğunu, babasının 55 yıldır taksicilik yaptığını belirtti.