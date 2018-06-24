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Başkan Sözlü, Senegal büyükelçisini ağırladı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Başkan Sözlü, Senegal büyükelçisini ağırladı
Senegal Büyükelçisi Moustapha Mbacke Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti. Mbacke'yi makamında ağırlayan Başkan Sözlü, Senegal ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin kültürel ilişkilerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Sözlü, Senegal ve Adana arasındaki ilişkilerin bir kardeş şehir protokolü ile geliştirilebileceğini ifade etti. Batı Afrika'nın ilham verici ülkesi Senegal Büyükelçisi Mr. Mbacke, ülkede tarımsal üretimin yapıldığını bu noktada Adana ile benzerlik gösterdiğini aktardı. Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü Büyükelçi Mbacke'ye dokuma kilim ve Türk mitolojisinin sembollerinden Bozkurt heykeli takdim etti.
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Başkan Sözlü, Senegal büyükelçisini ağırladı
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