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’de satıcılarına geçit

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına geçit
polisinin, madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ekipler, şahıslarla birlikte 4 kilo 300 gram esrar, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas tartı ile esrar ayıklamada kullanılan öğütücü ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan izin doğrultusunda belirlenen yerlere operasyon düzenledi. Ekipler, açıktan ve paketlenmiş halde olmak üzere 4 kilo 300 gram esrar, 2 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ile 1 esrar ayıklamada kullanılan öğütücü ele geçirdi.
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Mersin’de uyuşturucu satıcılarına geçit
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