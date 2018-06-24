Sahil yürüyüş yolunda etkinlik yaptılar

Dünya Yoga Günü'nde Hatay
'ın İskenderun İlçesi Arsuz plajında bir araya gelen vatandaşlar yoga yaptı. Belediye tarafından, Arsuz Sahil Yürüyüş Yolu Plajında gerçekleştirilen yoga etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi. Eğitmen Bülent Tenekecioğlu, Yoganın 5 bin yıllık bir yaşam felsefesi olduğunu söyledi. Yogayı sadece fiziksel etkinliklerden ibaret zannetmek büyük bir yanılgı olduğunu kaydeden Tenekecioğlu, "Yogayı hayatımıza aldığımız zaman, fizyolojik ve psikolojik her türlü sorunun bakış açısını değiştirerek, hayatla ilgili beklentilerinize yön vererek, akışa bırakarak daha dengin, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ruh hali ile yaşamınıza devam etmek mümkün" dedi.