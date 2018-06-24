Yüreğir‘den engelli ve hasta seçmenlere araç

Adana
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Merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, oy kullanacak engelli ve hasta seçmenler için araç tahsis edeceklerini söyledi. Yüreğir'de oy kullanılacak hasta, engelli vatandaşlar için 3 ayrı ekibin kurulduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Yüreğir'de oy kullanmak isteyen engelli ve hasta vatandaşlarımız için 2 adet engelli aracı ve 1 adet minibüs tam gün vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız 0322 321 56 56 numaralı telefonu arayabilirler" dedi.