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Yüreğir‘den engelli ve hasta seçmenlere araç

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Yüreğir‘den engelli ve hasta seçmenlere araç
'nın Merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, oy kullanacak engelli ve hasta seçmenler için araç tahsis edeceklerini söyledi. Yüreğir'de oy kullanılacak hasta, engelli vatandaşlar için 3 ayrı ekibin kurulduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Yüreğir'de oy kullanmak isteyen engelli ve hasta vatandaşlarımız için 2 adet engelli aracı ve 1 adet minibüs tam gün vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız 0322 321 56 56 numaralı telefonu arayabilirler" dedi.
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Yüreğir‘den engelli ve hasta seçmenlere araç
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