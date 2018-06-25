Hasta çocukların ‘kahramanları’

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Erzin Devlet Hastanesinin çocuk servisinde görevli doktor ve çalışanlar ile halk eğitim merkezinin öğretmen ve kursiyerleri, hasta çocukların sevdikleri çizgi film kahramanlarını servis duvarlarına çizdi. Çocuk servisi doktoru Sezgin Mutlu, sorumlu hemşiresi Emine Güneri ile Erzin Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Hatice Köse ve kursiyerleri, serviste tedavi gören 0-7 yaş grubundaki çocuklara moral olması için duvarları renklendirmeye karar verdi.Servisin duvarları, çocukların ilgisini çeken, çok sevdikleri çizgi film kahramanlarıyla süslendi. Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu, çocukların kendilerini hastane ortamında değil de oyun bahçesinde veya oyun evinde gibi hissetmeleri için böyle bir uygulamaya gerçekleştirdiklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Mahmutluoğlu, uygulamanın çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu dile getirdi. Doktor Sezgin Mutlu ise çocukların hastaneye yatış sürecinde belirli sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak "Biz de çocuklarımızı bu şekilde hem hastaneye yatış sürecinde motive etmek hem de daha kaliteli zaman geçirmek için bir proje üzerinde çalıştık. Bu şekilde çocuklarımıza moral vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreçte çocuklarımızı daha mutlu olacaktır" dedi. Hasta çocukların aileleri ise projeden memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.