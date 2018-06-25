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Minik balerinlerin gösterisi beğenildi

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Minik balerinlerin gösterisi beğenildi
ADANA Bale Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları 'Yıl Sonu Resitali' ile izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu. Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen resital öncesinde Yeliz Arman'ın sunumuyla slayt gösterisi yapıldı. Öğrenciler, dans gösterileriyle beğeni topladı. Katılımcılar, genç balerinleri uzun süre alkışladı. Bu arada, Hindistan'dan gelen Amith Kumar ve Arushi Nigam da sahne aldı. Resitalin son bölümünde ise bale öğrencileri, eğitmenleri Veronika Arman ve Sibel Şahin ile birlikte şarkı söyledi.
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Minik balerinlerin gösterisi beğenildi
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