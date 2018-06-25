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Yeni Türkiye için sandığa koştuk

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına giden vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Ülkemize hayırlı olsun” dediler

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Yeni Türkiye için sandığa koştuk
TÜM Türkiye'de olduğu gibi Çukurova'da da seçim heyecan yaşandı. Vatandaşlar eşleriyle çocuklarıyla güle oynaya sandıklara koştu. Herkes Yeni Türkiye'nin başkanını ve milletvekillerini seçmek için yoğun ilgi gösterdi.

DEMOKRASİ BAYRAMI
BÖLGEMIZIN milletvekilleri adayları da sandıklara giderek oylarını kullandı. Oylarını kullandıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden milletvekili adayları, "Bu demokrasi bayramımız herkese hayırlı uğurlu olsun" dediler.

KATILIM YÜKSEK OLDU
Büyük katılımın yaşandığı seçim ilginç görüntülere de sahne oldu. Özellikle yürümekte zorluk çeken yaşlılar görevlilerin sırtında sandığa kadar götürülüp oylarını kullanırken, bazı seçmenler de tekerlekli sandalyeyle gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

MEZUN OLDUĞU OKULDA KULLANDI
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu mezun olduğu Mimar Kemal İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti.

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş oy kullanmak için gittiği sandıkta kuyrukta bekledi. Vali Demirtaş, eşiyle birlikte sırası geldikten sonra oyunu kullandı.
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