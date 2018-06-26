Tarsus’ta parklar çok kirletiliyor

Parklarda çekirdek yiyenler…

Yerleri niye kirletiyorsunuz?

Evinizde de çekirdekleri halının üstüne mi atarsınız!

Nesiniz siz!

Parkları temizleyenlere bir kastınız mı var yoksa?

Bu fotoğrafı okurumuz Tarsus'tan Ferhat Günaydın çekti.

Ne pissiniz!

Senden sonra da oraya oturacaklar orada.

Saygısızlar!

***

Sokak hayvanları susuz kalmasın



Havalar çok sıcak.

Nefes alamıyoruz!

Ya sokakta yaşayan dostlarımız…

Sıcaklar onları da yakıyor.

Susuz kalıyorlar.

Hayvanseverler yaz günlerinde sokak hayvanlarının susuz kalmaması için binlerce su kabı yaptırarak Hayvan Hakları Merkezi'ne teslim etti.

Hayvanların yaşaması için bu tür yardımlar şart.

Yardım edin dostlarımız susuz kalmasın.