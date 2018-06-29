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63 yaşında hukuk fakültesini bitirdi

Giriş Tarihi: 29.6.2018
63 yaşında hukuk fakültesini bitirdi
'da (ÇÜ) Hukuk Fakültesi 7. dönem mezunlarını törenle uğurladı. Törene 63 yaşında hukuk olan Hikmet Topçuoğlu damgasını vurdu. ÇÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomaları takdim edildi. Fakülte üçüncüsü Bilge Kaan Güler'e ve İkincisi Pınar Ay'a diploma ve plaketini protokol üyeleri verirken, fakülte birincisi Sezer Akçam'a ise plaket ve diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel verdi. Mezuniyettin gözdesi ise e 63 yaşında olmasına rağmen eğitim ve öğretimden vazgeçmeyen Hikmet Topçuoğlu oldu.
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63 yaşında hukuk fakültesini bitirdi
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