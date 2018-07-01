Altunhisar’a 27 milyonluk tesis yapılıyor

Niğde
'nin
Altunhisar İlçesine meyvelerin daha uzun ömürlü olması için modern bir tesis yapılıyor. Meyvecilik konusunda en önemli üretim merkezlerinden biri olan Altunhisar ilçesine özellikle ihraç meyveleri yurt dışına gönderirken ortaya çıkan gerekli standartları sağlayacak, modern bir tesisin yapımı devam ediyor. Tesiste depolama, paketleme, otomatik meyve seçme, organik mumlama ve daldırma yıkama teleferik makinaları yer alacak. Tesis 27 milyon liraya mal olacak. Makinelerin montajları sürüyor. 11 bin metrekare kapalı alan 39 bin metrekare açık alana sahip olan tesis tamamlandığında 150 kişide istihdam edilecek. Yoğun meyve üretiminin olduğu bölgeye hem ekonomik hem de istihdam yönü ile katkı sağlayacak olan tesiste incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve Belediye Başkanı Erdal Sarı tesisin en kısa sürede tamamlanması için çalışanların büyük bir gayret sarf ettiklerini söylediler.