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Melih ABİ: Hem sürücü hem araç cezalandırıldı

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Tarsus'ta Özel Halk Otobüslerini kullanan sürücülerin araç içinde sigara içmeleri ile ilgili yazımız çok dikkat çekti.
Gazetemizin ulaştığı her yerde meğer aynı sorun varmış.
Sürücülerin görevi yolcularını sağ salim gidecekleri yere ulaştırmaktır.
Tarsus Özel Halk Otobüsleri Ulaşım A.Ş. Başkanı aradı.
Söz konusu iki aracı ve sürücülerini cezalandırdıklarını söyledi.
Kamera görüntülerini tek tek kontrol ettiklerini belirten Aydın,
"Şoförlerin araç kullanırken sigara içmesi yanlış.
İçeceksen son durakta araçtan iner içersin.
Yasaklar araçtaki herkese konmuştur.
Yolcuya farklı, sürücüye farklı değildir.
Ama sigara içene gerekli cezayı verdik" dedi.
İyi ki Musa Aydın gibi duyarlı yöneticiler var.
Bundan sonra da otobüste sigara içen ve yolcuya hakaret eden sürücüleri yazmaya devam edeceğim.
Dik kafalık yapmayacaksınız beyler!
Sigara yasaksa başkanın dediği gibi herkese yasaktır.
Ayrıca şoförün yolcuyu azarlama hakkı yoktur.
Bir daha olursa adını sanını verip ele güne rezil edeceğim haberiniz olsun!
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Melih ABİ: Hem sürücü hem araç cezalandırıldı
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