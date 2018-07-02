Niğde kirazda rekora gidiyor

ORTA
Anadolu'nun en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Niğde
'de bu yılda ürün hasadında rekor bekleniyor. Niğde'de bazı yıllarda soğuk vurması nedeniyle düşen kiraz rekoltesi bu yıl yeni bir rekora koşuyor. Her yıl yeni kiraz bahçelerinin üretime girdiği Niğde'de özellikle ihracata yönelik olarak üretilen kirazların kalitesi kiraz tüccarlarını Niğde'ye gelmesine neden oluyor. YÜKSEK KALİTELİ
Yurt içindeki tüketim yanında yurt dışına yapılan yüksek kaliteli kiraz üretimi özellikle Ulukışla bölgesinde gerçekleşiyor. Bolkar Dağlarının eteğinde ve yüksek bir bölgede yer alan Darboğaz Kasabası ise bu üretimde hem rekolte, hem de kalite olarak ilk sıralarda bulunuyor. Niğde'de üretilen kirazlar fiyatları ise kalitesine, iriliğine ve lezzetine göre şimdilik 5 ila 6 lira arası değişiyor. Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Niğde'de kiraz hasadının başlamasının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl 2 bin 619 dekar alanda 26 bin 596 ton kiraz üretimi yapılması beklendiğini söyleyerek, "Bölgemizde 2017 yılında 23 bin 660 ton kiraz üretildi. 2018 yılında ise 26 bin 596 ton kiraz üretimi yapılması hedeflenmektedir" dedi. ÜRETİCİ MEMNUN
Üreticiler ise şu an fiyatların toptan 5 – 6 TL olmasından memnun olduklarını belirterek, " Kiraz hasadının başlaması ile ilk fiyatlar bu şekilde. İhracata giden kirazlar 6 TL ye alıcı buluyor. Fiyatlar yeni oluşuyor bunun daha da artmasını bekliyoruz." şeklinde konuştular.