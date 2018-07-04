Konukoğlu’na “Yılın Vakıf İnsanı” ödülü

SANKO
Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu
, Ekovitrin Dergisi tarafından "Yılın Vakıf İnsanı" seçildi. İstanbul Wow Otel'de düzenlenen ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Turgut Konukoğlu, çok sayıda davetli katıldı. Ödül gerekçelerine ilişkin açıklamada, Abdulkadir Konukoğlu'nun, Türkiye'nin kalkınması yolunda gösterdiği üstün gayretlerin yanı sıra, ülkenin sosyal ve eğitim hayatına katkıları, sosyal sorumluluk ve hayır işlerine liderlik etmesi nedeniyle Yılın Vakıf İnsanı Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Konukoğlu'nun, yarım asrı aşan süredir Türk iş dünyasına özveriyle katkılar yaptığına dikkat çekildi. Bakan Tüfenkçi, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na, Türkiye'de Yılın Vakıf İnsanı ödülünü takdim ederek kutladı. Konukoğlu da böylesine önemli konuda ödüle değer görülmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.