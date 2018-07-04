Melih ABİ: İşgal et, makbuz kes, tepki göstereni tehdit et

Adamlar kamuya ait yeri işgal etmiş gelip geçenden ayakbastı parası alıyor.
Tepki gösterene de parmak sallıyorlar.
Malum havalar sıcak…
İnsanlar deniz kıyısına akın ediyor. Sorun
da burada başlıyor işte.
Karataş'ta Harp-İş plajı olarak bilinen bir yer var.
Otomobillerden 10 lira motosikletlerden 5 lira giriş ücreti alıyorlar.
Buna eyvallah.
Ama bir de içeride para alınıyor.
20 lira park ücreti.
Zaten girişte para veriliyor.
İçerideki ne parası?
Haraç mı?
Açıklayın bilelim bakalım.
Pazar günü bir polis memuru oğlu ile birlikte motosikletine binmiş plaja gitmiş.
Kapıda 5 lira vermiş.
İçeride de 20 lira park parası istenmiş.
Memur haklı olarak karşı çıkmış.
İçeridekilerden biri;
Polise 'Sen nereye geldiğini biliyor musun? Oğluna dua et' diyor.
Kimden yüz buldun sen?
Arkana kimi aldın ki polise bile kabadayılık tosluyor…
Karataş Adana'nın güzel bir ilçesi.
Turistik bir ilçe ama.
Bu tür hareketler oranın gelişmesine engel oluyor.
Orası dağ başı mı hem?
Bu kişilere hesap soracak kimse yok mu?
Adamlar hırsını alamayınca memurun motosikletinin egzozunu kırmış.
Aynı şikayet Süleyman Balıkçı'dan da geldi.
Sorun büyük.
Buranın belediyeye ait olduğu söyleniyor.
Elektriği suyu belediyeye ait yani.
Bu tür sorunlar yüzünden içerideki esnaf iş yapamaz halde.
Bir el atma zamanı geldi, geçiyor.
Belediye bakmadığına göre valilik olaya el koymalı.
Kimse 'nereye geldin?' diye insanları tehdit edemez.