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’nde mezuniyet coşkusu

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Yakın Doğu Koleji’nde mezuniyet coşkusu
YAKIN Doğu Koleji'nin mezunları diploma töreni Bahçesi'nde kalabalık ve coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Törene, Yakın Doğu Koleji Koleji Müdürü Işılay Arkan, Yakın Doğu Koleji öğretmenleri, ögrenciler ve veliler katıldı. Görülmeye değer bir coşku ve heyecan yaşayan öğrenciler, Yakın Doğu Kolejinden gururla, anılarla ve başarılarla mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar. Müdür Arkan, velilerin emanet ettikleri ögrencileri, yarınlara her bakımdan donanımlı, yetişkin bireyler olarak yetiştirdiklerini ifade ederek, mezun ögrencileri geleceğe uğurlamanın hakkını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Müdür Arkan'ın konuşmasının ardından geleneksel bayrak devir teslim töreni ile duygulu anlar yaşandı.
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Yakın Doğu Koleji’nde mezuniyet coşkusu
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