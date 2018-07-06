Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İlkokul öğrencilerinin el emeği göz nuru sergisi büyük ilgi gördü

İlkokul öğrencilerinin el emeği göz nuru sergisi gördü

Giriş Tarihi: 6.7.2018
İlkokul öğrencilerinin el emeği göz nuru sergisi büyük ilgi gördü
YAKIN Doğu İlkokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı resimler, süslemeler, el işleri ve fen-teknoloji çalışmalarıyla ile yapılan yılsonu 'Resim-İş Sergisi' yoğun ilgi gördü. Resim başta olmak üzere öğrencilerin yaptıkları ürünler yılsonu etkinliği ile sergilenirken, ziyaretçiler ve özellikle öğrencilerin aileleri sergiye gösterdi. Çocuklarının yaptıkları ürünleri ve çalışmaları görmekten mutluluk duyarak duygulanan aileler, öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Öğrencilerin psikolojik, sosyolojik ve eğitsel gelişimleri açısından öneme sahip olan etkinlikte, tahta-ip işleri, vitray, koza işi, seramik çalışmaları gibi birçok çalışmayla birlikte fen ve teknoloji çalışmalarının sergilendiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlkokul öğrencilerinin el emeği göz nuru sergisi büyük ilgi gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN