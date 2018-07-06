İlkokul öğrencilerinin el emeği göz nuru sergisi büyük ilgi gördü

YAKIN
Doğu İlkokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı resimler, süslemeler, el işleri ve fen-teknoloji çalışmalarıyla ile yapılan yılsonu 'Resim-İş Sergisi' yoğun ilgi gördü. Resim başta olmak üzere öğrencilerin yaptıkları ürünler yılsonu etkinliği ile sergilenirken, ziyaretçiler ve özellikle öğrencilerin aileleri sergiye büyük ilgi
gösterdi. Çocuklarının yaptıkları ürünleri ve çalışmaları görmekten mutluluk duyarak duygulanan aileler, öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Öğrencilerin psikolojik, sosyolojik ve eğitsel gelişimleri açısından öneme sahip olan etkinlikte, tahta-ip işleri, vitray, koza işi, seramik çalışmaları gibi birçok çalışmayla birlikte fen ve teknoloji çalışmalarının sergilendiği belirtildi.