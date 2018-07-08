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güreş takımına ödül yağdı

4. İsmet Altı Karakucak güreşlerinde güreş takımı 2 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya alarak 600 sporcunun katıldığı müsabakada birinciliği elde etti

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Ceyhan belediye güreş takımına ödül yağdı
si güreş takımı, Göller yaylasında düzenlenen İsmet Altı Karakucak güreşlerinde birçok ödülün sahibi oldu. 4. İsmet Altı Karakucak güreşlerinde Ceyhan Belediye güreş takımı 2 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya alarak 600 sporcunun katıldığı müsabakada takım halinde 1. oldu.

DEVAMI GELECEK
Güreş Şube Sorumlusu Erdoğan Akkuş ile antrenörler, aldıkları madalyalar ile Ceyhan Belediyesini en iyi şekilde temsil ettikleri için mutlu olduklarını belirterek "İnşallah madalyaların devamı gelecektir. Bizlerden imkânlarını hiç esirgemeyen ve güvenen başta Belediye Başkanımız Sayın Ali Alper Boydak ve ekibine teşekkür ederiz. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

GURURLANDIK
Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, sporun her dalına büyük destek verdiklerini belirterek, "Ceyhan'a bu onuru yaşatan antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Güzel derecelerle müsabakadan döndüler ve bizleri gururlandırdılar. Ata sporumuz olan güreş de takımımızın daha güzel yerlerde olacağı, büyük başarılara imza atacağını düşünüyor, başarılar diliyorum" dedi.
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Ceyhan belediye güreş takımına ödül yağdı
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