Sıcak havalarda kalp sağlığını koruyucu öneriler

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu "Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kalp hastalıkları riski de artmakta, buna bağlı olarak kalp krizi vakalarında yaz aylarında artış görülmektedir. Bu durumun da, sıvı kaybıyla birlikte kanın pıhtılaşma oranındaki artışa bağlı olduğu düşünülmektedir" dedi. Duygu, bu nedenle sağlıklı kişilerin dahi yaz aylarında sıvı alımına özen göstermesi gerektiğini belirtti. Yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve kalp damarlarında tıkanıklık olan kişilerin yaz aylarında kalp sağlığı açısından risk grubunda olduklarını kaydeden Prof. Dr. Hamza Duygu, daha önce kalp damarlarına stent uygulanan veya geçirilmiş by-pass öyküsü bulunan kişilerin de aşırı sıcak ve nemden kaynaklanan terlemenin yaratacağı sıvı ve tuz kayıplarına bağlı olarak kalp hızında artış gelişebilmesi nedeniyle özellikle dikkatli olmalarını tavsiye etti.