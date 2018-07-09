Işın tedavisi alırken başka sorunlara maruz kalmayın

YAKIN
Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren kanser
hastalıklarının tedavisinde kullanılan radyoterapinin, son yıllarda hızla gelişen teknolojiden fazlasıyla etkilendiğini belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastalıkları tedavisinde kullanılmakta olan rapidarccihazının sahip olduğu görüntü kılavuzluğunda (ıgrt) uygulanan yoğunluk ayarlı (ımrt) ve solunum kontrollü tekniklerin, diğer cihazlara göre tümöre daha etkili, çevredeki normal dokuların korunmasına ise daha duyarlı oluşuyla ciddi anlamda üstünlük sağladığını ifade etti.