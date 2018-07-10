Mavi Şimşekler yıldız peşinde

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FF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, transferde hareketli günler geçiriyor. Takımın başına teknik direktör Hakan Kutlu
'yu getiren mavi-lacivertli ekip dün sözleşmesi devam eden teknik adam Mustafa Uğur
ile karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırdı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, Sabri Sarıoğlu
'na teklif götürdüğü, tecrübeli futbolcu ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. HIZ KESMEDİLER HAKAN
Kutlu ile anlaştıktan sonra transferde de hızlı adımlar atmaya hazırlanan Mavi Şimşeklerin Sabri Sarıoğlu
'nun ardından Hakan Balta, Eren Tozlu
gibi önemli isimleri de renklerine katmaya yakın olduğu belirtildi. Yeni sezon öncesi takımı bir an önce kurup kampa götürmek isteyen yönetim görüşmelerini gece gündüz sürdürüyor. RÜŞTÜ'DEN İMZA MAVİ-LACİVERTLİ
ekip dün Bursaspor'un 21 yaşındaki solbeki Rüştü Hanlı ile anlaştı. Genç oyuncu kendisini Adana
Demirsporlu yapan imzayı attı. Bu ardaa Sportif direktör Tanju Çolak, "Benim adımın olduğu yerde başarı olmak zorundadır. Bu yüzden işimiz zor ve ateşten gömlek giydik"
dedi.