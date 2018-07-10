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Mavi Şimşekler yıldız peşinde

Murat Sancak başkanlığındaki Demirspor, teknik direktör Hakan Kutlu’nun ardından yıldız isimlerin peşine düş

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Mavi Şimşekler yıldız peşinde
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Takımın başına teknik direktör Hakan Kutlu'yu getiren mavi-lacivertli ekip dün sözleşmesi devam eden teknik adam Mustafa Uğur ile karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırdı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, Sabri Sarıoğlu'na teklif götürdüğü, tecrübeli futbolcu ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

HIZ KESMEDİLER
HAKAN Kutlu ile anlaştıktan sonra transferde de hızlı adımlar atmaya hazırlanan Mavi Şimşeklerin Sabri Sarıoğlu'nun ardından Hakan Balta, Eren Tozlu gibi önemli isimleri de renklerine katmaya yakın olduğu belirtildi. Yeni sezon öncesi takımı bir an önce kurup kampa götürmek isteyen yönetim görüşmelerini gece gündüz sürdürüyor.

RÜŞTÜ'DEN İMZA
MAVİ-LACİVERTLİ ekip dün Bursaspor'un 21 yaşındaki solbeki Rüştü Hanlı ile anlaştı. Genç oyuncu kendisini Demirsporlu yapan imzayı attı. Bu ardaa Sportif direktör Tanju Çolak, "Benim adımın olduğu yerde başarı olmak zorundadır. Bu yüzden işimiz zor ve ateşten gömlek giydik" dedi.
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