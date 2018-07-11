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Duyguların dili ücretsiz

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Duyguların dili ücretsiz
'da duvarlara yaptığı başarılı resimlerin yanı sıra yazdığı şiirler ile bilinen Hattat, Ressam ve Şair Osman Nar ikinci şiir kitabı olan "Duyguların Dili" adlı eserini tanıttı. Yoğun katılım ile gerçekleşen tanıtım programında kitabında son dönemde kaleme aldığı 132 şiirinin yer aldığını ifade eden Şair Osman Nar, Duyguların Dili'ni ücretsiz olarak dağıtımını yapacağının altını çizerek ilgilenenlerin kendisine ve ya Kanatlı mahallesinde bulunan Narlıca Kasabına ulaşmalarının gerektiğini belirtti.
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