En iyi bilimsel bildirilere ismini yazdırdı

İtalya
'nın
Milano şehrinde düzenlenen dünyanın saygın genetik kongreleri arasında yer alan ve yaklaşık 5 bin bilim insanının katıldığı Avrupa İnsan Genetiği Kongresi 2018'de Yakın Doğu Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Pınar Tülay ve Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, 1 sözlü ve en iyi posterler arasına seçilmiş 2 poster bildirisi ile hem Yakın Doğu Üniversitesi'ni hem de Kuzey Kıbrıs'ı başarı ile temsil ettiler. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Tülay, "Oosit donasyonlarında etik yaklaşımlar" konulu çalışmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde donasyon programları ile ilgili çalışmasını sunarken, sunum sonrası önemli bilim insanları tarafından başarılı sunumundan dolayı tebrik edildi.