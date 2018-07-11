Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kahramanmaraş’ta dolandırıcılık iddiası

’ta dolandırıcılık iddiası

Ödeme yaptıkları firmanın, evlerinin inşaatını tamamlamadığını iddia eden 70 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Kahramanmaraş’ta dolandırıcılık iddiası
'ta ödeme yaptıkları firmanın, evlerinin inşaatına tamamlamadığını iddia eden 70 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde toplanan grup adına açıklama yapan Ebru Ünlü, Türk adaletine sonsuz güvendiklerini, haklarını aramak için adliyeye geldikleri belirtti. Ev sahibi olma hayaliyle tüm birikimlerini bir inşaat firmasına verdiklerini öne süren Ünlü, "Bizler düzenli olarak ödemelerimizi yaptığımız halde inşaatlarda hiçbir şekilde gelişme olmamıştır. Bizleri yalanlarıyla yıllarca oyalayıp zevki sefa içerisinde hayatlarını sürdürmüşlerdir" dedi. "Ya evimizi verin ya da paramızı verin' dediğimizde tehdit alan üyelerimiz olmuştur" diye konuşan Ünlü, "Bizim ödediğimiz aidatlar doğrultusunda haksız kazanç elde etmiş olup sebepsiz zenginleşme sağlamışlardır. Karşımızda muhatap bulamamakla birlikte telefonlar kapalıdır. Müdür diye tanıtılan şahıs ise üyeleri boş vaatlerle kandırıp, sözde şirket adı altında karşılıksız senetler vermiştir ancak o senetler ödenmemiştir" dedi. Gruptakiler, açıklamanın ardından inşaat firması sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta dolandırıcılık iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN