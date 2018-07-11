Melih ABİ: İlaçlama yapılmadı sinekler insanları yiyor

BUGÜN NELER OLDU

İlaçlama olmayınca sineklere yem olduk. Sümer mahallesi Kıyıboyu Caddesi civarında oturan okurumuz sineklerden isyan etti. İlaçlama yapılmamış. Mücadele için geç kalındı. Okurumuz, "Ben dar gelirli bir insanım. Evimde klima bile yok. Bu sıcak günlerde pencereyi camı açarak yatıyoruz. Ama her yerimiz sinek ısırığı doldu, kabardı" diyor. Beyler; ilaçlayın şu sokak aralarını insanlar rahat etsin. Bunca sorun arasında bir de sinek sorunu yaşatmayın onlara. Hadi bakalım…Sağlıktaşiddet toplumsal bir sorun oldu. Her gün başka bir sorun yaşanıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı kapsamlı önlemler alınmalı. Bir grup eczacı, "Nöbet hizmetimiz esnasında emniyet ekiplerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlamasını istiyoruz" diyor. Dikkate alınırsa iyi olur. Tarsus'ta olduğu gibi sıkıntılar yaşanmaz.