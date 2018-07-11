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1925 Mehmet Nacir ile anlaştı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Mersin İdmanyurdu 1925 Mehmet Nacir ile anlaştı
Bu sezon Mersin Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan 1925 takımı, teknik direktör Mehmet Nacir ile anlaştı. Futbola Mersin'de başlayan ve daha sonra 12 yıl profesyonel liglerde oynayan Mehmet Nacir, sırası ile Aksarayspor, Ceyhanspor, , , Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Mersin Büyükşehir, Ankara Gölbaşı gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. İdmanyurdu 1925 Kulüp Başkanı Hamit İzol, "Teknik direktörümüz Mehmet Nacir, kendini kanıtlamış bir isim. Onunla bu sezon Süper Amatör Lig'de başarılara imza atacağımıza inanıyorum. İlk hedefimiz Süper Amatör'de şampiyon olmak ve BAL'da mücadele etmektir. Bununla ilgili gerekli tüm çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyoruz" dedi.
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Mersin İdmanyurdu 1925 Mehmet Nacir ile anlaştı
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