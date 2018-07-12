Çukurova toprağı birinciliği kaptı

Çukurova Kalkınma Ajansı
'nın düzenlediği Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması
'nda birinci, 'Çukurova Toprağı' adlı çalışması ile Elif Erdoğdu oldu. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, "Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu yarışma neticesinde unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat ve zanaatımızın tekrar canlanacağı ve bölgemiz tanıtımı için güzel bir vesile olacağı düşüncesindeyiz" dedi. GELENEKSEL HALE GELECEK
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından ilk kez düzenlenen Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması'nın ödül töreni, Adana
Müzesi'nde gerçekleştirildi. Katıldıkları ulusal ve uluslararası fuarlarda 'Çukurova' denilince akla gelecek hediyelik eşya konusunda bir ihtiyaç olduğunu fark ederek yarışma düzenlemeye karar verdiklerini belirten Altunsu, "Bu yarışma neticesinde unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat ve zanaatımızın tekrar canlanacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazananlara ödüllerini Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan takdim etti. Ödül töreninin ardından kent protokolü yarışmaya katılan eserleri inceledi. Ödül törenine Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.