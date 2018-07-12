Çukurova’da mezuniyet coşkusu sürüyor

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ÇukurovaÜniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi (İİBF) 48. dönem mezuniyet töreni Açık Hava Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Ekonometri, işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olmak üzere 5 bölüm 13 programdan mezun olan öğrenciler keplerini fırlatarak mezun oldu. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, akademisyenler ve aileleri katıldı. Dekan Prof. Dr. Fikret Dülger 20 bine yakın mezunları olduğunu ifade ederek, bu mezunların en iyi yerlerde olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Prof. Dülger, "Bilgiye ulaşmak ve onu kullanmak açısından dünyadaki yaşıtlarıyla yarışabilecek donanıma sahip olduklarını izledim. Gurur duyuyorum" dedi.