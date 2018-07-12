Adanaspor
'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Herkesin şampiyon olabileceği ve alt lige gidebileceği enteresan bir lig. Belki de dünyanın en zor liglerinden biri"
dedi. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelin tesislerinde sürdüren turuncu-beyazlı ekibin teknik direktörü Arslan TFF 1. Lig fikstürünü değerlendirdi. EKSİKLERE BAKILDIĞINDA
Arslan,
sadece ilk maç olarak değil genele bakıldığında eksikliklerinin olduğunu belirterek, "Bu eksikliklerimiz tamamlanırsa, ligin favorisi gördüğümüz takımlarla daha hazır bir şekilde karşılaşabiliriz. Ama bu rakiplerimizi hafife alıyoruz ya da onlara saygı duymuyoruz anlamına gelmiyor. Her takım bu ligde oynuyorsa hepsi çok değerli"
diye konuştu. SAYGI DUYMAK
Arslan,
ilk maçı sahalarından Tetiş Yapı Elazığspor ile yapacaklarını ifade ederek, "Elazığspor da bizim açımızdan çok önemli ve değerli bir rakip. Onlara saygı duyarak, hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Sonuç olarak bütün takımlarla karşılaşacağız, bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama başlangıçta iç saha dış saha olarak bazı avantajlar ve dezavantajlar oluyor. Avantajlıyız"
dedi. 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK Adana
spor'un hazırlık maçı programı şöyle: 19 Temmuz Perşembe: Adanaspor - İstanbulspor 26 Temmuz Perşembe: Adanaspor - Gençlerbirliği 29 Temmuz Pazar: Adanaspor - Osmanlıspor